Geen financiële zorgen bij Dekema State, maar wel over oudere vrijwilligers

De state in Jelsum wordt draaiende gehouden door het echtpaar Hoogedam en ze hebben één betaalde kracht in dienst. Het werk wordt voor het grootste deel door de 100 vrijwilligers gedaan. Zo'n 70 ervan zijn al wat ouder en komen op dit moment de deur niet uit. Maar komen ze straks terug als de anderhalvemetereconomie begint.

Dat is waar Jacomine Hoogedam haar erg zorgen over maakt: "Ik heb met een paar van hen contact gehouden over of ze wel terugkomen. Ze blijven nu thuis en beperken hun contacten. Ik merk de twijfel bij hen, maar ik hoop dat er een paar zijn die wel willen en kunnen."

Groepen bezoekers of special bijeenkomsten die gehouden worden op de state kunnen weleens in de problemen komen als er niet genoeg vrijwilligers meer zijn. In de state zijn de gangen zo smal dat het risico op besmetting vrij groot is. Het echtpaar hoopt wel dat de deuren van de state snel weer open kunnen. De tuin is nog wel altijd open voor bezoekers.