Burgemeester Schokker van Vlieland: "De provincie is heel betrokken bij de Waddeneilanden"

Door de crisis zijn de boten naar en de terrassen op Vlieland leeg. Dat gaat burgemeester Schokker aan het hart. "De ondernemers investeren in de winter, zijn aan het klussen en zijn van alles aan het doen om de bedrijven klaar te maken voor de zomer. En op het moment dat de toeristen zouden komen, breekt de coronacrisis uit en staat alles hier stil. Dat is vreselijk", zegt Schokker.

Spagaat

Sommige ondernemers roepen mensen daarom toch op om naar Vlieland te komen. "Ik snap de ondernemers die dat zeggen. Dat is ook de spaghaat waarin we zitten. Als overheid kan ik niet anders dan de boodschap van premier Rutte herhalen. Blijf thuis en ga niet op reis. Dat is heel dubbel. Dat is ook echt een spaghaat waar ik met mijn collega's van de andere waddeneilanden in zit. Maar het is zoals het is, wij hebben ons gewoon te houden aan de maatregels die het Rijk heeft aangekondigd.

Goede partner

Schokker wil Brok en Fokkens vrijdag duidelijk maken dat de problemen op de Waddeneilanden groter zijn dan op het vaste land. "Omdat wy hjir in mono-ekonomy binne. Wy bestean hjir fan toerisme. Alles hinget gear mei toerisme. As it toerisme weifalt, dan ha we neat mear", zegt Schokker.

De Provincie is volgens Schokker een goede ambassadeur van de Waddeneilanden in Den Haag. De campagnes van de burgemeesters en de Provincie hebben volgens Schokker dan ook al effect in Den Haag. "Wij merken dat het al werkt. Daar is de Provincie een erg belangrijke partner in. Die heeft goede ingangen, nog betere ingangen dan wij hebben, in Den Haag", aldus Schokker.