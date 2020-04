Kinderen in Akkrum maken kijkdozen voor 75 jaar vrijheid: "Bedacht door mijn kleindochter"

Het idee voor de kijkdozen is bedacht door een van de kleindochters van Hennie Sixma van de Doarpskeamer. "Maar ze zei: 'Dat is wel een moeilijk woord, bevrijding. Vrijheid, daar kan ik wel wat mee.' Toen zijn ze begonnen en nu hebben we die actie uitgezet voor alle kinderen in het dorp. Willen jullie nadenken over wat jullie vrijheid is en kunnen jullie dat laten zien in een kijkdoos?", zegt Sixma.

Klein gaatje, groot probleem

De kijkdozen zijn vanwege de coronamaatregelen echter wel wat anders dan anders. "Er zit normaal maar een heel klein gaatje in. Dat was eigenlijk een groot probleem voor ons, want dan gaat iedereen er heel dicht voor staan en dat moet nou eigenlijk ook weer niet. Dus toen hebben we bedacht dat we een kant van de doos eruit halen. Zodat mensen voor de ramen langs kunnen lopen en het ook goed kunnen zien", zegt Sixma.

Er zijn al vier kijkdozen binnengekomen bij de Doarpskeamer. De kinderen hebben nog één dag om ze in te leveren. "We zijn heel benieuwd en nieuwsgierig hoeveel er gaan komen", zegt Kruiper. "We hebben een goede samenwerking met de basisscholen. De ouders hebben ook allemaal een uitnodiging gekregen om met de kinderen de kijkdozen te maken."