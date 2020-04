Houden studenten het hoofd boven water? "Ik word gecompenseerd door mijn ouders"

Tentamens

Voor de studenten is de eerste tentamenperiode in de coronacrisis nu voorbij. Janne kijkt daar met gemengde gevoelens op terug. "Het ging goed, maar ik heb mijn uitslagen nog niet binnen. Ik ben nu aan het leren voor een hertentamen en ik merk dat ik me goed kan concentreren thuis. Wat ik wel merk is dat ik tijdens het tentamen minder gefocust ben. Dus dat is lastig", zegt Janne.

Volgens haar heeft dat te maken met de manier waarop het tentamen wordt afgenomen. De studenten maken het tentamen in hun eigen omgeving op de computer. Speciale software houdt in de gaten of ze zich aan de regels houden. "Ik weet tijdens het online tentamen niet zo goed waar ik moet kijken en wat nou precies als fraude bestempeld wordt", zo zegt Janne.

"Dat is heel onduidelijk, wat precies als fraude bestempeld wordt. Je moet ook toestemming geven aan dit programma om je gezicht op te nemen, anders loop je studievertraging op. Het is lastig dat er geen alternatieve manier zijn om tentamens te maken, bijvoorbeeld open-boek-tentamens of tentamens in kleinere groepjes", vindt Janne. "Maar het is wel lekker dat je nu het tentamen gewoon lekker thuis in je pyjama kan maken."

Financieel

Door de coronacrisis hebben veel studenten geen werk meer. Daarnaast maken sommige studenten extra kosten omdat ze door de crisis studievertraging oplopen. "Ik heb er persoonlijk zelf geen last van omdat ik goed gecompenseerd word door mijn ouders. Dat is mazzel. Dat heeft niet iedere student. En ik leen bij Duo", zegt Janne.

Janne is blij wanneer ze weer naar school toe kan. "Ik mis mijn collegastudenten. Bij onze bestuurskunde-opleiding hadden we heel veel interactie. We hadden heel veel debatjes en discussies onderling en we keken filmpjes over Tweede Kamer-debatten. Wat wel een hele mooie oplossing is, is dat de Thorbecke-academie een soort van online café heeft opgericht. Dinsdag en donderdag hebben we dan een café met docenten erbij en dan hebben we dus wel die discussies", aldus Janne.