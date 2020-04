KBO-PCOB wil mening mantelzorger en familie over bezoekverbod verpleeghuizen

Sinds 20 maart mogen de bewoners door de maatregelen tegen het coronavirus geen bezoek meer ontvangen. Voor zowel de bewoners als de familie is dat erg lastig. "Eén van de grootste drama's van deze coronacrisis vindt plaats achter de gesloten deuren van verpleeghuizen", zegt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa.

"We krijgen heel veel schrijnende berichten van familieleden die merken hoe zwaar het is voor de bewoners van de verpleeghuizen. Zij zijn eenzaam, hebben verdriet en begrijpen soms niet waarom familie niet op bezoek kan komen."

Ervaringen meenemen in besluitvorming

Ook voor familieleden en mantelzorgers is het lastig. Zij missen het contact en de mogelijkheid om hun dierbaren even vast te houden. KBO-PCOB vindt het belangrijk dat hun ervaringen ook worden meegenomen in de besluitvorming.

KBO-PCOB wol, mede op initiatief van beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), weten welke invloed het bezoekverbod heeft op bewoners van verpleeghuizen en hun naasten. "Deze input is ontzettend belangrijk als het gaat om de voorzichtige verruiming van de bezoekersregeling. Want er wordt op dit moment veel óver deze mensen gesproken, zelden mét. Met dit onderzoek willen we dat veranderen."

Uitkomsten

De uitkomsten neemt KBO-PCOB mee in het overleg met het ministerie en verpleeghuizen. "We zullen de resultaten van de enquête in dat overleg op tafel leggen, zodat er met het perspectief van bewoners en familieleden rekening gehouden kan worden."