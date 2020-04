LIVEBLOG: In Fryslân 61 coronapatiënten overleden, kinderen mogen weer sporten

In het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn is er tussen 6.00 en 9.00 uur aandacht voor verscheidene onderwerpen die met het coronavirus te maken hebben. Zo zijn we op Terschelling om te horen hoe het staat met de campings van het eiland: is het leeg, of zijn er toch wat mensen? Ook is er aandacht voor het AZC in Balk, want ook daar worden coronamaatregelen getroffen.

Verder een groep die financieel in de problemen kan komen: studenten. Want hoe betalen zij hun woonruimte nog als hun bijbaantjes in bijvoorbeeld de horeca nu vervallen door de coronacrisis? En seniorenorganisatie KBO-PCOB houdt een enquête onder familie en mantelzorgers van bewoners. Want die mogen geen bezoek meer hebben, en dat is erg lastig. Presentator Hans Koster praat met directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB.