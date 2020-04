LIVEBLOG: Financiële problemen bij gemeenten en hogeschool door coronavirus

De coronacrisis zorgt voor grote financiële problemen bij veel Nederlandse gemeenten. Bij meer dan een derde staat het water aan de lippen. Gemeenten moeten ondernemers helpen in deze tijd, maar dat is lastig nu ze zelf ook in zwaar weer zitten. "Voor veel gemeenten dreigt de artikel 12-status, dan kom je onder controle van de provincie. En ik ben bang dat dit ook in Fryslân gebeurt," zegt Maarten Offinga, die commissielid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten is.

Offinga is naast wethouder in Súdwest-Fryslân ook commissielid Financiën bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij weet er dus veel vanaf. "Vorige week hadden we een gesprek met de commissie, daarin heb ik ernaar gevraagd. En je hoort het overal, in zoveel gemeenten gaat het slecht. Er zijn zelfs gemeenten met liquiditeitsproblemen die niet eens geld hebben om bepaalde zaken te betalen."

Hij kan duidelijk uitleggen hoe de financiële moeilijkheden zijn ontstaan. Offinga: "Een mooi simpel voorbeeld: wij krijgen in de gemeente Súdwest-Fryslân heel wat toeristen over de vloer. Vaak levert dat aan toeristenbelasting zo'n 2,5 miljoen op. Maar als de helft van de toeristen niet meer komt, dan is er zo een gat van 1,2-1,3 miljoen euro in de begroting."