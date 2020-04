Wethouder Bos krijgt nog een jaar om te verhuizen: crisis in Ooststellingwerf voorkomen

Lokale partijen

Met name de lokale partijen vonden het belangrijk dat de wethouder in de eigen gemeente woont. Maar ook in de fractie van collegepartij PvdA was er volgens fractievoorzitter Jelke Nijboer 'een behoorlijke discussie' over de woonplaats van Bos. Ze geven de wethouder nog op zijn langst een jaar om te verhuizen.

Het was lastig om de fractie van Ooststellingwerfs Belang te overtuigen. De bijeenkomst werd verschillende keren geschorst. Bos noemde het zelf "een ongemakkelijke situatie". Maar als hij in zijn derde jaar nog tijd genoeg had om te verhuizen, dan was voor hem de opdracht duidelijk, zei hij. Het grootste deel van Ooststellingwerfs Belang ging toen akkoord. Alleen Jenne van Hummel niet. Omdat GroenLinks geen problemen had met het plan van Bos, had hij een meerderheid achter zich. Acht raadsleden stemden uiteindelijk tegen.