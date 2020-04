Bedieningstijden bruggen en sluizen verruimd tegen lange wachttijden

De bedieningstijden van de bruggen en sluizen zaten nog altijd in de winterregeling, maar konden in verband met de coronacrisis niet verruimd worden. Vanaf donderdag zijn ze tot 19.00 open in plaats van tot 17.00. Daarnaast zijn de bruggen voortaan ook op zondag open. De provincie wil zo wat doen aan de drukte bij de bruggen. Ook roepen ze op om voorzichtig te zijn en rekening met elkaar te houden.

De tijden zijn nog niet volledig overgezet naar de zomerregeling. In de zomer zijn de bruggen tot 20.00 open. Wanneer de bedieningstijden volledig overgaan op de zomerregeling weet de provincie nog niet.