Fryslân fan Boppen komt mogelijk met compilatiefilm: beeld van deze tijd schetsen

Artistiek leider Marten Winters is erg blij met het enthousiasme van iedereen die aan het project meegewerkt heeft. "Een diepe buiging, in heel korte tijd dingen maken onder omstandigheden die lang niet ideaal waren, dat vind ik echt knap."

Beeld van deze tijd

Winters denkt dat de beelden een goede kans geven om een beeld van deze tijd te schetsen. Ze kunnen volgens hem een verhaal van de Friezen vertellen. "Achter elke boodschap die we filmen zat een verhaal, dat vind ik zo ontroerend en bijzonder. Van de familie die beppe zo mist, de harten onder de riem voor de zorg en de noodkreten op de waddeneilanden die het zonder het toerisme zo lastig hebben."

Meer dan duizenden boodschappen en projecten

Krol is blij met hoe het project gegaan is. "Er zijn meer dan duizend boodschappen en projecten aangemeld. Omdat het zoveel was in beperkte tijd, konden we niet alles filmen en uitzenden, maar het grootste deel gelukkig wel."

Fryslân fan Boppen was een project van LF2028, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. Tien dagen lang vloog een drone over Fryslân om de mooiste beelden te maken en uit te zenden. Mensen langs de route konden boodschappen en creaties maken, die gefilmd werden. Het was een initiatief van de Friese burgemeesters, die met het project iets wilden doen voor de gemeenschap.

De laatste aflevering van Fryslân fan Boppen: