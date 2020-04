Luuc Eisenga vertrekt alweer bij NAC Breda

De laatste maanden waren Eisenga en de Raad van Commissarissen het over steeds meer dingen niet eens, schrijft NAC Breda op de eigen website. "Uiteraard is geprobeerd om elkaar in eenzelfde visie te vinden", zegt voorzitter Edwin van Baal. "Maar gaandeweg werd duidelijk dat dit niet zou gaan lukken en is de onvermijdelijke conclusie getrokken dat het niet langer in het belang van NAC Breda is om gezamenlijk verder te gaan."

De eerstedivisieclub wil over niet al te lange tijd een nieuwe algemeen directeur aanstellen. Om het werk goed over te dragen, blijft Eisenga nog tot 1 juni in dienst voor NAC.

Wielrennen en SC Heerenveen

Eisenga was eerder lange tijd werkzaam in het wielrennen. Van 2016 tot 2019 van Eisenga algemeen directeur van SC Heerenveen. Bij die club stapte hij er in een onrustige tijd zelf op: "Ik kwam hier om een sportclub te leiden, niet om een rol in House of Cards te spelen."