Videodagboek: een rondleiding op de corona-afdeling van GGZ Friesland

Ed Toeange (54) út Snits wurket by GGZ Friesland as ferpleechkundige op de HIC klinyk op it Hearrefean. De coronakrisis hat in soad ympakt op him om’t hy no thús sporte moat en net by oaren karweikje kin. Hy sjocht út nei de tiid dat wy ús âlde libben wer oppakke kinne.