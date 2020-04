Friese promotie bij universiteit Lapland op Siberische toendraverhalen

De Nenets vormen een volk dat van ouds in Siberië met rendieren reist, maar tegenwoordig leeft nog maar een deel van de Nenets traditioneel. Roza Laptander is er opgegroeid, maar belandde later door de liefde in Fryslân. Ze heeft de afgelopen tien jaar veel verhalen en liederen van de Nenets verzameld en onderzocht en is nu de allereerste Nenets die promoveert aan een buitenlandse universiteit.

Verhalen teruggeven

De online promotie was ook voor de Universiteit van Lapland een primeur. Promotor Florian Stammler zat zelf in Siberië, opponent Andrei Golovnev in Sint Petersburg en Roza Laptander thuiz in Huizum. De presentatie en de wetenschappelijke discussie duurde een paar uren, met positief resultaat. Na afloop bedankt Laptander op de regionale tv van Yamal alle Nenetsen die meegewerkt hebben. "Sommige mensen die ik heb geïnterviewd leven niet meer. Dat vind ik lastig. Ik wil die verhalen daarom teruggeven aan hun kinderen en kleinkinderen, zodat ze toch in de familie blijven."

Taal van de toendra

Een factor bij het wel of niet bewaren van de verhalen is de taal. Bij de Nenets is het zo dat eigenlijk alleen de Nenets op de toendra de eigen taal iedere dag spreken en gebruiken. De Nenets in de steden spreken meestal Russisch. "Nenets op de toendra vertellen persoonlijke en traditionele verhalen in hun eigen taal, niet in het Russisch. Als de volgende generatie geen Nenets spreekt gaan de verhalen in het Nenets verloren. De toendra is een stille plek en er zijn ook veel Nenets zonder veel woorden communiceren. Tragische gebeurtenissen worden ook vaak verzwegen."