SC Cambuur begint maandag weer met trainen: dit is het plan voor de zomer

Trainer Henk de Jong zegt dat het woensdag besproken is. "Ik heb met de trainers bij elkaar gezeten en we hebben besloten om maandag weer te beginnen. Dat doen we in groepjes van zes spelers, met twee trainers en de fysio's erbij. Compleet afgesloten. Ze komen binnen en gaan ook weer weg. We trainen met hen op afstand. Een uur later komen de volgende zes en daarna weer de volgenden. Dat doen we maandag, woensdag en vrijdag. De week erna mogen we het uitbreiden naar achten. De twee weken daarop moeten we nog even zien wat we doen."

Vakantie

Er is dus ook tijd voor vakantie. "We trainen tot de eerste week van juni. Dan geef ik ze drie weken vrij, dan zullen we weer de hele maand juli trainen. In augustus weer een week vrij - want je kan niet de hele tijd trainen - en dan de laatste drie weken. We hopen dat we zo na 1 september weer kunnen beginnen."

"Anders had ik ze geknuffeld"

De spelers zijn nog altijd bezig, geeft De Jong aan. "De jongens zijn constant bezig hoor, we kunnen volgen wat ze doen. Ze moeten weer aan de bal. Het zijn jonge, fanatieke gasten: die moeten weer trainen. We houden mooi alles in acht. Maar ik heb zin om die jongens weer te zien. Ik mag ze geen knuffel geven, anders had ik ze geknuffeld. Maar gewoon even praten, even voetballen, even ouwehoeren."