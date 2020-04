Politie krijgt vier tips over brand in grote loods in Oosterwolde

Op de beelden was onder andere een witte bestelwagen te zien, die net voor de brand de loods in en uit reed. De politie denkt dat de persoon of personen in de bestelwagen te maken hebben met de brandstichting.

Bij de brand in de nacht van 29 februari op 1 maart ontploften gasflessen in de loods, waarin onder andere een houtbewerker en een tal marktlieden hun spullen hadden opgeslagen. Zeventien uur later was de brand pas gedoofd.

Aandacht voor de brand in Opsporing Verzocht: