Geen TOF-vakanties voor mensen met beperking: 'de koning wil het niet hebben'

Hille van der Molen zit in zorglocatie 't Buurtsje in Bolsward en is een van de mensen met een beperking die op vakantie zou dit jaar. Zijn broer Ype van der Molen legt uit wat dit voor hem betekent: "Het is zo belangrijk voor hem, het is echt zijn vakantie. Een weekje weg, maar hij geniet er echt van. Op dit moment kunnen ze niets, de dagbesteding ligt stil. Het is anders een hoogtepunt in zijn jaar."

Hille mist zijn familie

Ype van der Molen heeft wel begrip voor het besluit van TOF. "Het is niet haalbaar nu, ik snap het wel. Maar ik hoop dat TOF er volgend jaar nog wel is, want er is niet veel aanbod." Hij weet niet of zijn broer Hille er al van op de hoogte is. "Ik zal morgen even met hem praten via Facetime. De eerste keer dat ik met hem belde was heftig, hij mist zijn familie. Ik kan ook de rapportage over hem lezen, en dan staat er dat hij erg bedroefd is nadat hij digitaal met ons heeft gesproken. Het is voor iedereen vervelend. Het zijn de kleine dingen, maar je mist ze. Het zijn heftige tijden."

'De koning wil het niet hebben'

Hille begrijpt de situatie niet. Daarom heeft zijn broer Ype maar tegen hem gezegd 'dat de koning het niet wil hebben' dat ze op bezoek komen. "Het is moeilijk en ingewikkeld. We kunnen zelf ook niet op vakantie, maar zijn wel vrij. Misschien nemen we hem wel een dag mee naar een sprookjesbos of een vlindertuin."