Scholenkoepel Arlanta eerst maar een paar uur open: "Nog te veel risico's"

Op verschillende punten verbaasde Marjanne Elzinga zich over de brief van scholenkoepel Arlanta, waarbij 22 Christelijke scholen zijn aangesloten. Ze vindt dat er in de brief in verdekte termen staat dat de kinderen pas vanaf 18 mei weer les kunnen krijgen, in plaats van in de week van 11 me.. De scholen nodigen de kinderen wel uit om vanaf 11 mei twee uren langs te komen. Maar dat er in de eerste week alleen "een moment georganiseerd wordt om gezellig bij te praten", is volgens Elzinga "te summier".

Ook vindt Elzinga dat de brief niet op het goede moment aan de ouders is verzonden. "Wij kregen het op vrijdagmiddag, net voor de vakantie", zegt Elzinga. "Daarna was er niemand meer. Wij als ouders konden er ook helemaal niet meer op reageren."

De handen vrij

Elzinga vindt bovendien dat er in de brief wordt verondersteld dat ouders de kinderen heel graag weer naar school willen brengen om zo de handen vrij het hebben. Maar daar gaat het de ouders absoluut niet om, benadrukt Elzinga. "Wat wij al wekenlang proberen, zo goed en zo kwaad als het gaat, is om kinderen thuis van onderwijs te voorzien. Maar daar zijn we niet voor opgeleid. Wij vinden dat ons kinderen onderwijs moeten krijgen door gekwalificeerd personeel."

Misverstand

Volgens Heidi Rubingh, bestuurder van basisscholenkoepel, is er sprake van een misverstand. Het is niet waar dat de scholen nog tot 18 mei dichtblijven. Het openen gebeurt al eerder, maar de scholenkoepel wil in de eerste week de kinderen wel goed kunnen voorbereiden. "Scholen hebben de ruimte gekregen om op een goeie passende manier in de week van 11 mei te starten", zegt Rubingh. "We volgen daarin de adviezen van deskundigen."

Ze legt uit: "Kinderen hebben thuis van alles meegemaakt. Ze hebben lange tijd geen contact gehad met vriendjes en vriendinnetjes, en ze komen op een school waar een andere inrichting is, waar andere regels gelden. Wij willen dat heel zorgvuldig met alle kinderen doorspreken en ze er goed op voorbereiden."

Veiligheid

Wat voor scholenkoepel Atlanta ook zwaar telt, is dat zij zich zorgen maken over de veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Rubingh: "Het feit dat ik nog niet op 11 mei de kinderen wil ontvangen, heeft ermee te maken dat ik nog te veel risico's in de veiligheid zie."

De school heeft wel maatregels getroffen - zo krijgen ze hulp van een architect, die zich buigt over een veilig interieur voor de scholen - maar Rubingh laat weten dat het opengaan op 11 mei alleen doorgaat onder voorwaarden. "We beginnen eerder met het aangepast programma, maar op voorwaarde dat ik goede uitvoering kan geven aan de veiligheidsprotocollen. Dat staat bovenaan."

Het antwoord van Rubingh is nog steeds niet het antwoord waar Elzinga op hoopt. "Voor mij is dit niet de oplossing", reageert ze. "Ik hoor nu ook over de voorwaarde dat het veilig moet zijn, dus die twee uren zijn mogelijk zelfs ook nog onder voorwaarde. Ik ben heel benieuwd hoe dit loopt."