Het wordt weer drukker op de wegen: de provincie wil weten waarom

In Fryslân zijn 45 meetpunten op provinciale wegen die de verkeersintensiteit meten. Naast die meetpunten komt de provincie nu met een extra onderzoek. Zo willen ze kijken hoe de uitbraak van het coronavirus invloed heeft op het thuiswerken. Als de coronatijd voorbij is, zal de provincie weer een enquête houden. Om zo te kijken of de coronacrisis blijvend invloed heeft, bijvoorbeeld thuiswerken of het gebruik van de auto.