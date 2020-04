Friezen lijken open te staan voor energietransitie

Via een online vragenlijst willen de partijen die bij de RES betrokken zijn, uitzoeken hoe de inwoners van Fryslân denken over bijvoorbeeld schone energie. Zo'n tweeduizend mensen hebben tot nu antwoord gegeven op vragen daarover.

Het blijkt dat de meeste van hen graag betrokken willen worden bij de plannen voor dergelijke energie in onze provincie. De helft van de respondenten zegt zich zorgen te maken over de klimaatverandering. Iedereen kan de enquete invullen, dat kan nog tot en met 3 maart via deze website.

De uitkomsten van de enquete zullen worden meegenomen in de besluitvorming over de Friese regionale energiestrategie voor de toekomst. Daarin staat beschreven hoeveel elektriciteit Fryslân in 2030 bijvoorbeeld op zal wekken uit wind- en zonne-energie.