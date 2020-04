Bruine vloot luidt de noodklok: "Wij zijn vooral bezig met annuleringen"

Veel vragen

Landman en Dijkstra zijn aangesloten bij Friese Vloot, een coöperatie die alle boekingen voor de schippers regelt. De werkzaamheden zijn erg veranderd sinds de coronacrisis. "We zijn vooral bezig met annuleringen. Mensen hebben veel vragen over hun boekingen, dus we hebben veel contact met iedereen," legt Sjouke van der Lei uit. "Het is een spannende tijd. We hebben dit nog nooit meegemaakt. We hopen dat we dit allemaal door komen, met steun van de overheid."