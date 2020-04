Verwarde bewoner azc Balk liep met mes over straat

De verwarde man liep door het dorp, in de buurt van het azc. "Hij zat met zichzelf in de knoop", vertelt een woordvoerder van de politie. Er is een Burgernet-melding geweest, waarna de man gezien is in de Herman Gorterstraat.

Niet veel later heeft de politie de man, die lichtgewond was, overgedragen aan mensen die de man helpen met het verzorgen van zijn verwondingen.