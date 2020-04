Lawei-Directeur Avezaat: 'optrekken met provincies voor verdeling cultuurgeld in het Noorden'

Het Rijk komt wel met geld voor de cultuursector, maar voorwaarde is dat provincies of gemeenten ook meebetalen. Volgens de theaters hebbend e gemeenten amper geld beschikbaar voor cultuur. Daarom doen ze een beroep op de provincies.

"We hebben een brandbrief gestuurd naar de provincies om aan te geven dat we daarin samen moeten optrekken. De regie moet wat ons betreft liggen bij de provincie en de gemeente. Die weten waar het geld het beste naartoe kan", zegt Avezaat.

Ze willen extra steun, niet alleen voor de theaters, maar voor de volledige culturele sector in het Noorden. Avezaat: "We moeten actie ondernemen, anders hebben we straks die hele belangrijke infrastructuur van cultuur en de hele creatieve sector niet meer. Uiteindelijk hebben we in het Noorden een hoog kwalitatieve infrastructuur, maar die is kwetsbaar."

Miljard euro schade

De volledige culturele sector loopt bijna een miljard euro schade op door de coronacrisis. "Dat is nog los van de immateriële schade. Wat ik nog belangrijker vind, is de verbinding, het ontmoeten, de sociaal-maatschappelijke waarde."

Het kabinet kondigde al aan 300 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de cultuursector. Eén tiende daarvan, 30 miljoen euro is volgens Avezaat bedoeld voor filmhuizen en musea. "Die zijn van vitaal belang, maar het gaat ons om de gehele sector. Dus ook niet alleen theaters. Nee, ook de makers, amateurverenigingen, festivals, noem maar op."

De 300 miljoen euro is dan ook niet genoeg, denkt hij. "Die zijn van vitaal belang, maar het gaat ons om de gehele sector. Dus ook niet alleen theaters. Nee, ook de makers, amateurverenigingen, festivals, noem maar op." Hij wil niet een hand ophouden of met de vinger wijzen. "We willen samen optrekken met de provincie hierin."

Anderhalvemetereconomie

De schouwburgen maken zich ook zorgen over de toekomst. De anderhalvemetereconomie is voor hen niet haalbaar, zegt Avezaat. "Dat is voor de theaters een drama. Social distancing is ingewikkeld voor de bezoekers, los van dat het qua bedrijfsmodel bijna niet te doen is. We zijn creatief, doen ons best. Maar voordat we weer helemaal terug zijn op een niveau waarop we er weer toe doen voor de samenleving; dát kan nog wel even duren."