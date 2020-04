Cambuur-advocaat Segaar heeft voorkeur voor ledenvergadering over promotie

Vrijdag nam het bestuur betaald voetbal van de KNVB het besluit om geen promotie en degradatie toe te passen in het betaalde voetbal na het stopzetten van het seizoen in verband met het coronavirus. Cambuur, mei 11 punten voorsprong ruim aan kop in de eerste divisie, was (en is) woedend. Dat geldt ook voor De Graafschap, de nummer twee.

Beide clubs hebben nu stappen aangekondigd en ze doen dat met Segaar als hun raadsman. Hij zet in op een ledenvergadering met de clubs, maar sluit een rechtsgang niet uit. "Ik laat me niet uit over percentages, maar er is zeker een kans voor Cambuur", aldus de advocaat. Hij slaagde er in 2016 al in om namens FC Twente een juridische strijd met de KNVB te winnen.

Voorkeur voor vergadering

Er zijn voor Cambuur en De Graafschap - Segaar is ook advocaat van de club uit Doetinchem - kansen via zowel een rechtsgang als een ledenvergadering betaald voetbal. "Er zijn mogelijkheden en een ervan is inderdaad de stap naar een rechter. Dat bereiden we nu voor. Dan komt er te zijner tijd een zitting, tenzij voor een andere route wordt gekozen. Dat is de ledenvergadering, die uitgeschreven kan worden door de KNVB of als minimaal vier clubs daarom vragen."

Een vergadering heeft zijn voorkeur, vertelt Segaar. "Ik hoop op solidareit van de clubs om bij elkaar te gaan zitten en zodoende tot een goed besluit te komen. Dan is dat gebeurd via een democratisch proces. Nu is er sprake van een besluitvorming waar gebreken aan kleven en waarbij mensen met onvrede zijn blijven zitten."

Vrijdag peilde de KNVB in de besluitvorming de mening van de 34 clubs over promotie en degradatie. Negen van die clubs wilden niet stemmen. Van de 25 clubs die dat wel deden, was er een meerderheid van 16 voor promotie en degradatie; 9 clubs stemden tegen.

Het bestuur betaald voetbal telde vervolgens de negen niet-stemmers mee als zijnde 'tegen' en kwam zodoende op een uitslag van niet 16-9, maar 16-18. Daar kwam veel kritiek op, ook omdat clubs die niet stemden, niet wisten dat de KNVB hen alsnog zou meerekenen.

Nog geen datum

Om het besluit terug te draaien, is in een nog uit te schrijven ledenvergadering betaald voetbal een meerderheid van de helft plus één nodig. Maar wat als de bijeenkomst er is de clubs anders stemmen dan afgelopen vrijdag en het besluit zodoende bekrachtigd wordt? Dan nog ziet Segaar kansen voor Cambuur en De Graafschap bij een rechter. "Het hangt er namelijk ook vanaf hoe besluitvorming tot stand komt."

Een datum is er nog niet voor welke van de twee routes dan ook. Volgens Segaar kan daar echter snel duidelijkheid over komen.