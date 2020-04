Dierenarts Menno Wiersma: "In principe kan het werk gewoon doorgaan"

"In principe kan het werk gewoon doorgaan. We kunnen met de baasjes communiceren wat er moet gebeuren", vertelt Wiersma. "Men kan er alleen niet bij zijn in de spreekkamer om het huisdier vast te houden." Wie in deze tijden met zijn dier langs de huisarts gaat, mag bij Wiersma daarom op een stoel vanuit de deur meekijken.

Relatie met de dieren

"We proberen de relatie met de dieren zo goed mogelijk te houden", vertelt Wiersma. "Als het een beetje meezit, dan komen ze kwispelend naar ons toe." Dat het baasje nu niet langer bij het spreekuur is, moest wel even wennen. Bovendien mag er steeds maar één persoon bij de balie komen: dat maakt het net wat moeilijker om een afspraak te maken.

"Het moest eerst even wennen, maar nu loopt het goed", zegt Wiersma. "Ik moet zeggen dat mensen er wel begrip voor hebben."

Spoedgeval

Natuurlijk moet een dierenarts ook nog de deur uit, om bij veehouders langs te gaan. Ook dan wordt het anderhalvemeterprotocol in acht genomen. "Maar je snapt wel, wanneer het een spoedgeval is - midden in de nacht - en er moet een keizersnee worden gedaan, dan is de anderhalve meter lastig te handhaven", zegt de dierenarts ui Grou. "Dan kan het soms moeilijk zijn om er een mouw aan te passen."

Schrikbeeld

Met het verstrekken van de coronacrisis werd langzaamaan duidelijk dat het virus ook kan overspringen op dieren, zoals het geval was bij een nertsenfokkerij in het zuiden van het land. "Ze zijn nog aan het onderzoeken hoe het precies zit, maar het is wel een schrikbeeld", zegt Wiersma. "Ik moet er niet aan denken dat het ook op koeien en varkens kan overgaan.'

"Het doet denken aan de mkz-periode in 2001. Maar dat was wel anders, omdat het nu op mensen overgaat", zegt Wiersma.