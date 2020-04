GGD: Weer twee coronasterfgevallen, vier nieuwe positieve tests

Kinderen tot en met twaalf jaar mogen van het kabinet vanaf woensdag weer in kleine groepjes buiten sporten. Maar zijn de sportclubs daar al klaar voor? En belangrijker nog: mogen zij officieel wel open? Sommige sportverenigingen hebben dinsdag een mail gekregen van hun gemeente, waar in staat dat sporten nog verboden is en dat daarop gehandhaafd wordt tot de Veiligheidsregio de noodverordening vrijgeeft. En dat geeft verwarring.

"Wij krijgen veel vragen, maar dit speelt in het hele land. Wij zijn afhankelijk van hoe snel of er een landelijke modelverordening klaar is. De definitieve was dinsdag om 23.00 uur klaar", zegt Kleinhuis. Intussen is de noodverordening aangepast. "Wat dat betreft, kunnen ze los. Maar veel belangrijker is dat de gemeenten de regie hebben om te kijken of één voldoet aan de regels van het RIVM."

"Ons advies aan de sportinstellingen is daarom om contact op te nemen met de gemeente en afspraken te maken." De gemeenten zulen volgens Kleinhuis streng handhaven. "Als we het te ruim openzetten en te makkelijk worden, denkt iedereen dat alles kan."

Bij sommige sportverenigingen speelt het probleem dat er kinderen in teams zitten die net 13 zijn geworden. Die mogen nu niet meer met hun 12-jarige teamgenoten meetrainen. "De formele kant is dat zij in het andere regiem zitten. Daar moet je gewoon met de gemeente over praten, daar moet maatwerk op komen. Maar officieel hoort dat kind dan niet bij dat team. We moeten nu niet op zoek naar uitzonderingen, maar gebruik maken van de ruimte die er nu is."