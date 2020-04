Wobbe van Seijen: "Zonder muziek wordt het mij heel moeilijk om te leven"

Studente Rixt de Boer woonde, samen met twee anderen, in de appartementen boven het afgebrande pand aan de Voorstreek: "Ineens hoorde geschreeuw in het studentenhuis naast ons. Het klonk echt als paniek: 'Brand, brand, bel 112!'", vertelt ze. De rook verspreide zich razendsnel door de appartementen. "De rook kwam bij ons door de vloer, het plafond en de stopcontacten heen."

Blind van de rook

Toen ze naar beneden gingen en naar buiten probeerden te gaan, merkten ze al snel dat dat niet kon. "We zijn terug omhoog gerend. We gingen gedesoriënteerd het huis door, we werden blind van de rook en die sloeg op onze longen." Rixt en haar huisgenoot konden via het dakterras het huis uit komen. Tijd om nog een aantal belangrijke spullen te pakken, was er niet. "Toen we op het terras stonden, beseften we: het gaat er helemaal aan."

De appartementen waren volgens Rixt helemaal in orde. "We hadden een goede huisbaas en het waren drie zeer luxe appartementen, waarin alles tiptop in orde was. We hadden ook een vuurwerende vloer, wat ons wellicht ook gered heeft."