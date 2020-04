Politieke partijen Ooststellingwerf tegen parkeergeld in natuurgebieden

De partijen OoststellingwerfsBelang, StellingwerfPLUS en Wij Lokaal willen niet dat het gemeentebestuur meewerkt aan het plan van Natuurmonumenten. Ze dienden daarom een motie in. Die zou dinsdagavond worden behandeld tijdens de eerste digitale raadsvergadering in de gemeente, maar door technische problemen viel die in het water.

Henk Dongstra is fractievoorzitter van OoststellingwerfsBelang, de grootste partijj in de gemeente. Hij heeft geen goed woord over voor de plannen van Natuurmonumenten. Het past volgens niet bij waar de gemeente Ooststellingwerf voor staat.

"Als je pretendeert een gemeente te zijn die recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft, vinden wij het geen goed idee dat je recreanten vervolgens laat betalen om in een natuurgebied te komen. Ze mogen er wel gratis in, dat klopt. Maar ze moeten dus wel gaan betalen voor parkeren."

Bedoeling

Dat is nog niet zeker; het is vooralsnog slechts een plan. "Maar je kunt beter preventief handelen dan wachten tot het concreet is geworden", vindt Dongstra. De drie partijen willen dat het college van burgemeester en wethouders bij Natuurmonumenten aanklopt om te horen wat de bedoeling is voor de natuurgebieden in Ooststellingwerf. "En dan willen we dat ze hun afkeer duidelijk maken."

Hij kan zich naar eigen zeggen voorstellen dat Natuurmonumenten kosten maakt voor onderhoud van de gebieden. "Maar", werpt hij tegen, "als politieke partijen denken wij dat er ook andere middelen zijn die daarvoor kunnen worden gebruikt. De vaste leden van Natuurmonumenten betalen contributie en daarnaast is er een bijdrage vanuit de rijksoverheid."

Overlast

Ook vrezen de partijen dat betaald parkeren kan leiden tot overlast voor omwonenden elders in de buurt, omdat mensen de auto mogelijk op andere plaatsen neerzetten. "En dan kan er alsnog schade worden toegebracht aan de natuur. Dat willen wij ook niet."

Natuurmonumenten wil nog niet inhoudelijk reageren, Wel laat de vereniging weten dat ze eerst met gemeenten om tafel wil voordat de plannen concreet naar buiten worden gebracht,