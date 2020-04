Hoe is it mei jo?

Het coronavirus beheerst al een tijd ons leven. Het lijkt wel alsof het in de wereld over niets anders meer gaat. We komen zo weinig mogelijk bij elkaar, we houden ons aan de anderhalve meter, wassen onze handen zoveel mogelijk en werken thuis, waar ook de kinderen hun schoolwerk doen. De vraag is, hoe houden we dit vol, wat betekent dit voor de mensen en hun toekomst?

Dat brengt ons bij de vraag: Hoe gaat het met u, jou en dus jullie?!