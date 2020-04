LIVEBLOG: Kinderen tot en met 12 jaar mogen in kleine groepjes weer trainen

Studenten komen door het wegvallen van hun inkomsten financieel in de problemen. Dat zeggen de Landelijke Studentenvakbond (LSVB) en FNV Young & United. Ze trekken niet voor niets nu aan de bel, want vandaag is er een Kamerdebat over de positie van studenten. Een aantal fracties in de Tweede Kamer deelt de zorgen. Studenten zouden gemiddeld 530 euro per maand mislopen.

Veel studenten hebben flexwerk en zitten al twee maanden zonder inkomsten. Vaak hebben ze een nulurencontract, zijn ze uitzendkracht of schijnzelfstandige, zegt Bas van Weegberg van FNV Young & United. De bonden zeggen 1.600 meldingen te hebben van studenten die hun boodschappen of huur niet meer betalen.