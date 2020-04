Coronanieuws van 29 april: Twee nieuwe coronasterfgevallen, vier nieuwe positieve tests

Seniorenkoepel Osif en Zorgbelang hebben een oplossing bedacht die de eenzaamheid een beetje tegen moet gaan: een telefooncirkel. Jan Kloosterman is het aanspreekpunt Hij begint de cirkel aan het begin van de dag en eindigt die aan het einde ook weer. "Ik ben 80 en woon alleen. Niet dat ik niets te doen heb, maar het is heel goed", zegt Kloosterman over het bellen.

Kloosterman: "Het is mooi dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Maar ook mensen die iets nodig hebben, bijvoorbeeld iemand die even boodschappen kan doen. Ik ben ook altijd actief geweest en heb in veel verenigingen gezeten. Dus ik ben zelf wel in de weer. Maar in Fryslân is er een heel groot deel van de ouderen niet digitaal. Ook veel die niet goed kunnen lezen en schrijven. Dat vergeet men wel eens."

Dankbaar werk

Hij maakt mooie dingen mee aan de telefoon, zegt hij. "Er was een vrouw uit Leeuwarden die bijstand kreeg en het niet zo ruim heeft. Haar wasmachine was stuk gegaan. Ik zei: daar is in Leeuwarden een regeling voor, om wat extra geld te krijgen. Ik heb haar naar de gemeente doorverwezen. Afgelopen zondag belde ze mij op: 'Wat ben ik blij, ik heb een nieuwe wasmachine. En de gemeente heeft het betaald. Mijn geluk kan niet op.' Dat zijn van die kleine dingen die je tegenkomt. Dat is hartstikke dankbaar werk."

Nico Smits uit Heerenveen heeft een visuele beperking en is een van de deelnemers. "Het is leuk dat er even contact is. Er ontstaat een cirkel omdat mensen weer even betrokken raken bij elkaar en vertellen wat hen bezig houdt. Hoe kom je de dag door? Wat zijn de plannen? Maar ook wel diepe gesprekken, over bijvoorbeeld ziekte."