Zorgmedewerkers in verpleeghuizen bereiden zich voor op coronabesmettingen

"De vragen zijn veel meer praktijkgericht"

Vaatstra vindt het bijzonder dat hij nu niet voor de klas, maar voor een groep zorgprofessionals staat. "Normaal heb ik te maken met studenten. In een klaslokaal zitten ze in groepjes en je wilt ze activeren. Dat kan nu niet." Aan iedere training kunnen niet meer dan vijftien mensen meedoen. Die moeten allemaal anderhalvemeter van elkaar af zitten en interactiviteit is geen optie, want je mag elkaar niet aanraken. De trainingen zijn dus abstract. Daarbij hebben mensen die al in de zorg werken hele andere vragen dan leerlingen. "Ze hebben al ervaring, dus de vragen zijn veel praktischer. Bijvoorbeeld hoe je met familieleden moet omgaan die tóch naar het verpleeghuis komen terwijl dat niet mag of bij wie je terecht kunt als je over het virus wilt praten."