Wie weet meer over witte bestelbus in verband met grote brand Oosterwolde?

De brand was zo groot dat er meer dan honderd brandweerlieden in actie moesten komen. Er ontploften gasflessen in het gebouw waar onder andere een houtbewerker en een aantal kermismensen hun spullen hadden opgeslagen. Pas na zeventien uren was de brand geblust.

Witte VW Caddy

Een uur voordat de brand ontdekt werd, reed er een witte bestelbus over de Venekoterweg uit de richting van de N381. Op beelden is te zien dat het busje linksaf slaat de Houtwal op richting de loods. Even later blijft het busje voor de loods staan. De lichten gaan uit en er stapt iemand uit. De persoon maakt waarschijnlijk de roldeur open en de bus rijdt de loods in. Bijna een uur later laten bewakingsbeelden grote vlammen zien. De bestelbus rijdt snel weg de Molenweg op en even later is de bus te zien bij een benzinepomp op de Vaart Noordzijde in Appelscha. Daarna is het busje waarschijnlijk doorgereden in de richting van de N371 Hijkersmilde.

Gezien bij het tanken?

De politie wil graag in contact komen met mensen die de witte Caddy eerder in de buurt gezien hebben. Mogelijk hebben de inzittenden eerder benzine getankt met een jerrycan en is dat opgevallen of misschien weet iemand wie of wat er achter de brandstichting zou kunnen zitten. De brand is met een brandbare vloeistof in de kermisattracties gestart.

Informatie kan doorgegeven worden op het politietelefoonnummer 0800-6070 of anoniem op Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.