Scheidingen in coronatijd; De Schuilschuur Oudebildtzijl kan hulp bieden

Nu al animo voor de Schuilschuur

De Schuilschuur is het droomproject van Van den Brand. Ze wil, ook in deze moeilijke tijd, ervoor zorgen dat de schuur in oktober open kan. Bijna iedere week krijgt ze mailtjes met de vraag of de appartementen al beschikbaar zijn. Ze voelt dat de vraag groter is dan ooit tevoren: "Ik vind de Schuilschuur heel belangrijk, omdat ik zelf in een situatie heb gezeten waarin ik te lang met mijn ex in een huis ben blijven wonen. Dat leverde enorm veel stress en problemen op."

Volgens Van den Brand is het nodig om een goed dak boven je hoofd te hebben, omdat dat ook een stukje stress wegneemt. Niet iedereen kan snel een woning vinden. "Van stress word je ook ziek. Als je radeloos bent en in de stress zit, heb je even wat rust nodig, wil je de vogeltjes horen fluiten, in de tuin zitten, even helemaal niks".

En dat kan in Oudebildtzijl heel goed: het enige wat je rondom de Schuilschuur hoort, zijn de wind en vogeltjes. Neeltje hoopt dan ook dat het laatste geld snel binnen is en ze ondanks de coronacrisis in de zomer de bouwwerkzaamheden kunnen vervolgen.