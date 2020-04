Kinderen tot 18 jaar mogen woensdag weer samen sporten

"Het is de bedoeling dat ze in ieder geval onder begeleiding van een trainer sporten. Ouders mogen niet komen kijken aan de zijkant van het veld. De andere afspraken net als thuis douchen en omkleden moeten in overleg met de gemeenten worden besproken", aldus Wim Kleinhuis van Veiligheidsregio Fryslân.

Voor de jeugd tot 18 jaar geldt dat ze op anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven. "Sportclubs moeten een goed plan hebben hoe ze dat aanpakken. Voetballen kan dan niet, maar een aangepaste variant kan dan wel, maar ze mogen elkaar dan niet aanvallen."

Sporten officieel niet toegestaan volgens noodverordening

Vanaf woensdag mag er dus weer worden gesport, maar in de noodverordening staat nog steeds dat mensen die niet met elkaar in een huis woning of familie zijn mogen samenscholen met meer dan drie mensen. Dat samenscholingsverbod levert juridisch gezien wel problemen op als je de letter van de wet volgt. "Wij hebben vanavond weer overleg met het veiligheidsberaad en dan bespreken wij dit aspect. Wij passen het daarna aan in onze noodverordening en dan is is het juridisch allemaal weer kloppend", zegt Kleinhuis. "Ik verwacht dat wij dat morgen allemaal klaar hebben. Tot die tijd zijn de sportclubs naar de letter van de wet strafbaar, maar ik denk dat als de sportclubs alles goed op orde hebben en alles in goed overleg met de gemeente hebben voorbereid, dat er dan niet actief zal worden gehandhavend."