Provincies sturen brandbrief aan cultuurminister over verdeling coronasteun

Tien procent van dat bedrag, 30 miljoen euro, is beschikbaar voor de regio. De provincies willen graag zelf over dat geld beschikken. "Wij willen vooral laten zien aan de minister (Van Engelshoven, red.) dat als zij culturele instellingen wil steunen in de regio, dat ze dat het beste op advies van de provincies en gemeenten kunnen doen en niet in Den Haag zelf tot een beslissing moeten komen", legt gedeputeerde Sietske Poepjes uit.

DNA van een regio

Poepjes: "Aan de ene kant heeft de minister hard zijn best gedaan om veel geld te peuteren voor culturele instellingen. Dat verdient een groot compliment. Maar dat geld moet ook worden verdeeld." De provincie- en gemeentebestuurders weten goed wat het DNA van een regio is, volgens Poepjes. "Gebruik ons daar nu bij en beslis niet over onze hoofden heen."

'Wie het eerst komt, die het eerst maalt'

De provincies en gemeenten willen niet dat er een focus komt te liggen op de Randstad of grote spelers en vinden dat iedereen in Fryslân aan bod moet komen. "Waar wij ook zorgen over hebben, is het principe van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Wie als eerst komt, krijgt als eerste geld."

"Wat je dan ook ziet, is dat mensen die veel kantoorpersoneel hebben snel een onderbouwing de deur uit kunnen sturen. Als je kleiner bent, kost dat meer tijd. Dat geeft een scheef beeld en kleine instellingen vissen dan achter het net."

Tekort door de bocht

Logischer zou misschien zijn als de 300 miljoen door twaalf wordt gedeeld, maar volgens Poepjes wordt er niet echt naar regionale spreiding gekeken. "Ik ben de eerste om te zeggen dat niet niet eenvoudig is, maar dit gaat ons als provinciebestuurders net wat tekort door de bocht. Als we dit in goed overleg doen en goed op de spreiding letten, dan hebben we het maximale resultaat."