Landelijke ophokplicht geldt met ingang van woensdag niet meer

De ophokplicht werd op 12 februari ingesteld, om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet zouden raken met de vogelgriep. Meerdere Europese landen hadden te maken met besmettingen.

De laatste uitbraak in Duitsland was op 31 maart. Inmiddels zijn de weersomstandigheden ongunstig voor het virus. Ook de lentetrek van wilde watervogels is in volle gang, de vogels vertrekken uit Nederland en dat was aanleiding om de ophokplicht in te trekken.