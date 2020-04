Zevenvoudig fierljepkampioen Bart Helmholt denkt aan comeback

Bart Helmholt (37) heeft na zijn fierljepcarrière zijn energie gestoken in training voor 'De Sterkste Man'. En met succes: in 2018 en 2019 won hij zilver op het NK tot 105 kilo. Inmiddels maakte hij op trainingen in Burgum en op de Nederlandse Fierljep Manifestatie (NFM) jaarlijks nog wel een paar fierljepsprongen. En dat gaat nog steeds soepel.

Fitter dan ooit

Hij voelt zich inmiddels fitter dan ooit, en dat bracht hem op de gedachte om het ljeppen weer op te pakken. Komende winter had Helmholt overleg met zijn oud-coach Arend-Tjeert Hofstee en zijn oud-krachttrainer Geert Hommes. Ze kwamen overeen om als team nog één keer alles uit de kast te trekken voor de grote droom van Helmholt: over de 22 meter ljeppen.

Helmholt op jacht naar record

In een aantal trainingen wil Helmholt bepalen op zijn niveau nog goed genoeg is om de concurrentie aan te gaan met toppers als Nard Bransdma, Oane Galama, Thewis Hobma en Ysbrand Galama. Want hij doet alleen mee als hij ook echt kan ljeppen voor de records en hoofdprijzen.

FK en NK uitgesteld naar september

Het fierljepseizoen kan vanwege het coronavirus niet in mei van start gaan. Grote evenementen zijn tot 1 september afgelast. Het Frysk Ljeppers Boun (FLB) heeft in overleg met de Nederlandse Fierljep Bond (NFB) daarom besloten om het FK en het NK te verplaatsen naar 5 en 19 september.