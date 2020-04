Ouders kunnen Taalkado voor baby ontvangen van provincie

De provincie geeft sinds 2008 een geboortegeschenk uit, dat eerder het 'Taaltaske' heette. In het taalkado zitten educatieve producten die ouders en jonge kinderen op speelse wijze in aanraking brengen met de Friese taal.

Het product is een voorstel van de Afûk. Het kado is een boek dat later kan worden gebruikt als bewaarboek met herinneringen uit de kraam- en babytijd. In het kado zit ondermeer een tweetalige versie van Het Grote Voorleesboek en vrolijke vlaggetjes met een Friese tekst.