Vanuit huis dwalen over de Wadden met interactieve website

Een uitstapje maken naar het Waddengebied is lastig in deze coronatijden. Bezoekers blijven noodzakelijk weg en zelfs burgemeesters roepen op om niet naar de eilanden te komen. Speciaal daarvoor is Dwaalfilms Wadden gemaakt, een interactieve website met landschapspanorama's en informatie over alles wat er leeft op de Wadden.