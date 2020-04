Studenten bezorgd over hun privacy bij online tentamens

"We moeten een programma downloaden en dan worden we via de webcam in de gaten gehouden. Het gedrag op de computer wordt gevolgd, dus wat wij precies met de muis doen wordt gevolgd tijdens de tentamens", legt Janne Dam, studenten Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en voorzitter van de Jonge Democraten in Fryslân, uit.

Zij heeft zelf ook een tentamen met dat programma gemaakt en moest voorafgaand haar kamer laten zien. "Dus het programma weet nu ook waar je precies woont."

Wat gebeurt er met de gegevens?

Maar studenten maken zich zorgen over de privacy die ze nog hebben. "Wat we zien is dat deze programma's behoorlijk impact hebben op onze privacy. Het wordt onduidelijk wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en wanneer iets als fraude bestempeld wordt." De studenten weten nu niet zo goed waar ze aan toe zijn.

Op zoek naar goede alternatieven

Janne Dam heeft wel oplossingen voor dit probleem. "We roepen scholen en instellingen op om samen met de studenten creatief op zoek te gaan naar goede alternatieven, zoals open-boek-tentamens, vervangende opdrachten of kleinschalige fysieke toetsen in het schoolgebouw waarbij de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.