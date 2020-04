Wereldbekerfinale schaatsen volgend seizoen weer in Thialf

Als het volgend seizoen weer mogelijk is om sportwedstrijden te organiseren, dan begint de komende wereldbekercyclus in het tweede weekend van november in Polen, in Tomaszów Mazowiecki. Daarna zijn wedstrijden in Stavanger (Noorwegen), Salt Lake City (Verenigde Staten), Calgary (Canada) en Changchun (China), waarna de finale dus in Thialf is.

Het seizoen daarna zijn de eerste vier wedstrijd op dezelfde plaatsen. De wedstrijd in Changchun vervalt in 2022, omdat dan de Olympische Winterspelen zijn. Daarna is nog wel de wereldbekerfinale in Nederland. Het is nog niet bekend waar precies, want de kalender na de Spelen wordt pas later vastgesteld.

Afstandskampioenschappen

Ook de Europeese afstandskampioenschappen zijn de komende twee seizoenen in Thialf. Dat gaat om een voorlopige toewijzing. De WK afstanden van 2021 zijn in het Chinese Beijing, dezelfde plaats als de Spelen van 2022. In 2022 zijn de WK afstanden in Hamar, Noorwegen. Ook daarbij gaat het om voorlopige toewijzingen.