GGD: Opnieuw één persoon overleden aan corona, twee nieuwe positieve tests

Al dagen achter elkaar schommelen de cijfers in Fryslân rond dezelfde aantallen. "We zien al een hele tijd een ongeveer gelijk beeld met niet meer stijgende cijfers, dus in die zin is het op dit moment onder controle", zegt Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding bij GGD Fryslân.

Maar dat gaat volgens hem wel ten koste van de maatschappij, want die blijft op slot. "Je kunt zeggen dat de maatregelen hun werk doen. Maar de kunst wordt straks om bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen en de horeca toch weer een beetje open te zetten. Waar kunnen we dat loslaten zonder dat de cijfers heel hard stijgen?"

Bronnen- en contactonderzoek

De GGD doet niet meer bij iedereen bronnenonderzoek. Hofstra: "De meeste mensen die we testen zijn zorgmedewerkers. Vaak werken zij op een instelling waar al mensen positief besmet zijn en hebben zij het via het werk opgelopen." Er wordt zo nu en dan nog wel bronnenonderzoek uitgevoerd op plekken waar nog geen vastgestelde besmettingen waren. "Dan kijken we waar dat vandaan komt en hoe we verspreiding kunnen voorkomen."

Wel wordt er nog altijd contactonderzoek gedaan. "Zo kunnen we kijken met wie een besmet persoon contact heeft gehad en die contacten waarschuwen. Naarmate de maatschappij meer van slot gaat en mensen weer bij elkaar in de buurt komen, wordt contactonderzoek ook weer belangrijker."