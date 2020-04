Vijf mensen uit azc Drachten verplaatst na incident, sfeer nog "gespannen"

Wat er precies is gebeurd, wil een woordvoerder van het COA niet zeggen. Er is een iemand aangehouden, zegt de politie. Het gaat om een jongen van 16 jaar.

Mensen overplaatsen is een uitzonderlijke maatregel, zegt de COA-woordvoerder. "Dit doen we alleen als er iets heel ergs gebeurt. De situatie is nog steeds gespannen." Of de maatregel voldoende is om de rust terug te brengen, is nog afwachten, volgens het COA.

Het gaat om een tijdelijke verplaatsing naar andere azc's. Mogelijk kunnen de vijf later nog terug naar het azc in Drachten, maar dat kan het COA nog niet inschatten.