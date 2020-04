Verzet in Eesterga tegen bouw van drijvend zonnepark

De bedrijven hebben de ambitie om de natuurplas te veranderen in 'het grootste drijvende zonnepark van Europa'. Er is echter veel weerstand tegen het plan. "Hierdoor zal het enige stukje niet-agrarische natuur in Eesterga en een van de beste karperplassen in Nederland verdwijnen", zo zeggen degenen die de petitie hebben opgezet.

Juridische truc

De tegenstanders van het zonnepark in spe zeggen dat de bedrijven met een juridische truc het bestemmingsplan willen wijzigen en vragen het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren daarom om de vergunningsaanvragen af te wijzen.

Die zouden namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan en het Beleidskader Sinnefjilden fan de gemeente. Bovendien zeggen de initiatiefnemers van de petitie dat de bedrijven hebben geprobeerd hen om te kopen.