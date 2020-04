Stage in een verpleeghuis in coronatijd: "Je denkt er wel even extra over na"

De grootste twijfel voor Samantha was eigenlijk niet de angst voor het virus, maar dat ze haar officiële stage moest opzeggen om bij de coronapatiënten aan de slag te kunnen. "Om kruisbesmetting te voorkomen, kon ik niet beide blijven doen. In overleg met mijn docent heb ik toch ja gezegd. Het was echt een unieke kans om ervaring op te doen."

Niet bang voor besmetting

De vierdejaars studenten was zelf niet bang voor besmetting: "Ik loop daar met bescherming rond en we hielden ons heel strikt aan de richtlijnen van de RIVM. Dus eigenlijk voelde ik me daar veiliger dan bijvoorbeeld in de supermarkt." Maar Samantha had wel haar twijfels over wat het betekende voor haar omgeving. "Mijn vriend haalde mij elke dag op van mijn werk en daar ben ik wel even bang voor geweest."