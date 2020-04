Jonge voetballers gauw weer op het veld, maar organisatie heeft heel wat voeten in de aarde

Zo mogen ouders niet op het veld komen, moeten de kinderen wel anderhalve meter afstand van de trainer houden en zijn de kleedkamers en douches nog dicht.

En de kinderen naar het voetbalveld krijgen is één, maar de trainers moeten ook bereid zijn om te komen. "We zijn nu aan het inventariseren welke trainers wel en niet willen trainen." Voornamelijk de jonge trainers hebben bijbaantjes in bijvoorbeeld de supermarkt en daar zijn ze nu hard nodig.

Grensgeval

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar wordt nog nagedacht over oplossingen. "We hebben ook een team dat een grensgeval is. Sommigen van hen zijn in de afgelopen weken 13 geworden. Zij mogen nu niet met hun eigen team meetrainen. We zijn aan het kijken hoe we het kunnen invullen."

In zijn persconferentie zei premier Rutte vorige weer verder dat de sportclubs ook het sporten voor niet-leden moeten faciliteren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Holtrop: "Er zit aan de achterkant een hele organisatie om dat in te regelen. We hebben ook leden die niet meer mogen komen, maar die nog wel contributie betalen."

KNVB

De gemeente kan op dit moment nog niet alle antwoorden geven op de vragen van voetbalclubs, maar de KNVB biedt hulp. "We hebben dit weekend een brief van hen gehad waarin het keurig allemaal benoemd wordt. We gaan nu in ieder geval starten conform de richtlijnen en we zullen de komende weken nog wel tegen dingetjes aanlopen die we moeten bijsturen."