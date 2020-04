Hoe langer geen bezoek in verzorgingshuizen hoe moeilijker: "Het is heel zwaar"

Veertig dagen geleden gingen alle verpleeg- en verzorgingshuizen op slot voor mensen die er niet wonen of werken. Dat betekent ook dat bewoners in die centra al veertig dagen geen bezoek hebben gehad. En dat wordt steeds moeilijker. "Ik kan hooguit het raampje even opendoen als er bezoek voor de deur staat, maar ik mag ze niet aanraken", vertelt de 79-jarige Louis Wijman, bewoner van Saxenoord in Franeker.