Drones van Fryslân fan Boppen ook dinsdag de lucht in

"Wij durven het aan", vertelt projectleider Lieuwe Krol. "De regen lijkt wat later op de ochtend te komen, dus wij beginnen gewoon en zien wel hoe ver we komen. Maar als de regen komt, dan stoppen we. De drones mogen absoluut niet vliegen in de regen. Het is heel gevoelige apparatuur."

Maak foto's

Als de drones vanwege de regen toch niet kunnen vliegen, roept krol mensen bij de route op een foto te maken. "Dan kunnen wij die toch nog gebruiken in de montage. Maak dan gewoon een mooie foto, of twee." De foto's kunnen worden gemaild naar fanboppen@gmail.com.