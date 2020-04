Binnenstadsmanager wil groot terrassenplein in Leeuwarder binnenstad

Plannen wat sneller uitvoeren

In overleg met ondernemers en gemeentebestuur is Galema al begonnen met een inventarisatie van plekken waar de terrassen wel wat ruimer kunnen. De gemeente Leeuwarden heeft al laten weten dat ze in principe open staan voor het idee, maar kan pas inhoudelijk reageren als er een concreet voorstel ligt. "Het beperken van het autoverkeer op de Iewâl en het Gouverneursplein staat al in het collegeprogramma. Het enige wat we nu vragen is om dat wat sneller te dien", zo zegt Galema.