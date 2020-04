LIVEBLOG: Landelijk tal ic-patiënten gezakt, Fryslân wil meebeslissen over noodhelp cultuur

Der komt yn dizze coronatiden in kwart mear ôffal binnen by de fêstigingen fan ferwurker Omrin. Dat soarget derfoar dat de wurknimmers fan de ôffalferwurker it op dit stuit folle drokker hawwe as oars. "It is fol gas wurkjen mei syn allen, mei dûbele ploegen", fertelt plantmanager Rein van der Zwaag fan Omrin.